Gianna Nannini, concerto speciale a Firenze il 30 maggio

Il 30 maggio 2020 Gianna Nannini torna live in Italia con un grande concerto allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un evento in cui la rocker sarà accompagnata anche dal grande batterista Simon Phillips. Quest’anno la Nannini tornerà live non solo in Italia ma in tutta Europa. Il tour partirà da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio che si concluderà a ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania con 6 date e poi su quelli della Svizzera con 2 date. Dopo la prima tappa speciale in Italia allo Stadio di Firenze, a partire da novembre porterà nei palasport italiani l’ultimo album 'La differenza' e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera.

Di seguito le date del tour nei palasport: il 18 novembre al Pala Florio di Bari, il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli; il 21 novembre al Pala Catania di Catania, il 25 novembre al Pala Verde di Treviso, il 28 novembre al Pala Alpitour di Torino, l’1 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e il 3 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

