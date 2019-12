Ghemon, il 20 marzo esce il nuovo album 'Scritto nelle stelle'

Con una diretta Instagram, Ghemon ha annunciato l'uscita del suo attesissimo nuovo album che uscirà il 20 marzo 2020: 'Scritto nelle stelle' (Carosello Records/Artist First), questo il titolo del nuovo lavoro, sarà il sesto album dell’artista a 3 anni dalla pubblicazione di 'Mezzanotte'. 'Scritto nelle Stelle' è un disco che mescola tutte le anime di Ghemon: la melodia, il rap, una band di musicisti e il lavoro dei migliori producer in circolazione. Il 2020 vedrà l'artista protagonista anche nella sua dimensione più coinvolgente, quella live: il 3 aprile partirà 'Scritto nelle Stelle Tour 2020' che toccherà le principali città italiane (una produzione Otr). Il live, totalmente nuovo, è il 'viaggio' in cui Ghemon da anni investe molte delle sue energie. Gli spettatori troveranno le loro canzoni preferite, ma organizzate in un vero e proprio spettacolo, con altrettanti momenti musicali inediti, creati da Ghemon appositamente per i suoi concerti.

Le date del tour: 3 aprile-Napoli-Common Ground; 4 aprile-Roma-Orion; 10 aprile-Firenze-Flog; 11 aprile-Bari-Demodè; 17 aprile- Treviso-New Age;18 aprile-Brescia-Latteria Molloy; 24 aprile-Bologna-Estragon; 29 aprile-Torino-Hiroshima; 30 aprile-Milano-Alcatraz. A partire da oggi i biglietti sono disponibili su ticketone.it e in due speciali bundle: biglietto + Cd autografato, biglietto + Lp autografato, acquistabili in esclusiva in pre-order su Music First. Il 20 marzo 2020 i fan riceveranno direttamente a casa il disco autografato e il biglietto per accedere a una data del tour a scelta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata