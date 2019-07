Gemitaiz & Madman insieme dal vivo nei palasport nel 2020

Gemitaiz & Madman saranno i protagonisti di due live nei palasport più importanti italiani. Il 10 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo al Mediolanum Forum di Milano sarà l’occasione per ripercorrere al meglio la storia musicale dei due rapper, fortissimi dei successi dei loro dischi da solisti, unici nel loro genere ma capaci di completarsi in duo come pochi. I biglietti per i due show, organizzati da Magellano Concerti I in collaborazione con Tanta Roba Label, saranno in vendita su Ticketone a partire dalle ore 12 di lunedì 29 luglio e nei punti vendita abituali dalle ore 11 di lunedì 5 agosto.

'Veleno 7', il nuovo singolo di Gemitaiz & Madman, già certificato oro da Fimi/Gfk Italia, è solo l’ultimo tassello del grande successo dei due artisti: con 1,824,280 stream per “Veleno 7” in sole 24 ore, La coppia ha battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, contando a oggi oltre 18,5 milioni di ascolti.

Diretto da YouNuts! e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production in collaborazione con Tanta Roba Label, il video del brano vede Gemitaiz e MadMan nei panni dei protagonisti di alcuni dei più importanti film cult anni 80 e 90: da Step Brothers a Ritorno al futuro, da Mamma ho perso l’aereo a Donnie Darko, fino a passare per Clerks, Ghostbusters, Scemo e più scemo e il Grande Lebowski.

