Gazzelle fa sold out a Roma e raddoppia

Già tutto esaurito per il live del cantautore romano in programma il 28 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport nella capitale

Dopo i sold out dello scorso anno, Gazzelle fa registrare il tutto esaurito anche nella tappa prevista a Roma per martedì 28 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport e aggiunge un nuovo appuntamento fissato per domenica 9 febbraio 2020 nella stessa venue.

L'artista romano, cantautore di punta del panorama musicale italiano contemporaneo, è pronto a tornare live da gennaio 2020 con il 'Post punk tour', durante il quale calcherà i palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista a Firenze (15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum), Milano (18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago), Catania (24 gennaio al PalaCatania), Roma (sold out, 28 gennaio al Palazzo dello Sport) passando poi per Bari (5 febbraio al PalaFlorio) e Napoli (8 febbraio al Palapartenope) prima di far ritorno nella sua città d’origine il 9 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma.

A coronare un anno di grandi successi, lo scorso 25 ottobre è uscito il nuovo progetto musical ‘Post punk’, anticipato dal singolo ‘Settembre’. Meno di un anno prima, il 30 novembre 2018, Gazzelle aveva pubblicato l’album ‘Punk’: certificato oro da Fimi/GfK Italia, con oltre 90 milioni di stream, il disco contiene ‘Tutta la vita’ (certificata oro), ‘Scintille’, (certificata oro), ‘Sopra’ (certificata platino) e la title track ‘Punk’ (certificata oro).

