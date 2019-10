Gazzelle, esce il nuovo progetto 'Post Punk'

Venerdì 25 ottobre, esce 'Post Punk' (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo progetto discografico di Gazzelle. Il disco è stato anticipato dal singolo in radio 'Settembre', disponibile in streaming e digitale. Il video del brano, per la regia di Lorenzo Silvestri ed Andrea Losa x bendo e la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo, è costruito attorno a un’illusione. Tale illusione si traduce in un costante gioco di rimbalzi tra finzione e realtà, così com’è la natura dei film e dei suoi set. Una matrioska che in loop ci farà stupire, demolendo ciò che è la 'prima impressione'. L’unica verità in un contesto di finzione sarà il messaggio che Flavio con la sua canzone vuole comunicare. Verità che, sul finale, si tradurrà con l’unico e sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.

Disponibile al link https://Gazzelle.lnk.to/PostPunk_Pre, il nuovo lavoro in studio del cantautore romano sarà in vendita nelle seguenti versioni: cd; “Culto Edition” limitata, numerata e autografata dall’artista con doppio 45 giri colorato; bundle unico con cd e doppio vinile. La “Culto Edition” contiene i soli 4 nuovi inediti e, insieme al bundle, è acquistabile solo su https://musicfirst.it/715-gazzelle-post-punk.

Gazzelle è pronto a tornare live a gennaio 2020 con il “Post Punk Tour”, durante il quale si prepara a calcare i palchi dei principali palazzetti di tutta Italia.

La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista a Firenze (15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum), Milano (18 gennaio 2020 al Forum di Assago), Catania (24 gennaio 2020 al PalaCatania), per poi far ritorno nella sua città d’origine, Roma (28 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport) e terminare il tour a Bari (5 febbraio 2020 al PalaFlorio) e Napoli (8 febbraio 2020 al Palapartenope).

