Fred De Palma 'Una volta ancora' con Ana Mena: "Anche in Italia si può fare reggaeton"

Parla l'artista torinese che, l'anno scorso, ha fatto il boom con "D'estate non vale". Sempre in coppia con la cantante spagnola rilancia con una nuova "hit". Dopo qualche bella esperienza all'estero

di Chiara Troiano

Con 94 milioni di visualizzazioni su YouTube e 42 milioni di stream su Spotify, 'D'estate non vale' ha invaso la scorsa stagione calda musicale. Così, quest'anno, Fred De Palma e Ana Mena, per l'antico detto che 'squadra che vince non si cambia', ci riprovano di nuovo con 'Una volta ancora'. "C'è stata voglia di fare altre canzoni insieme fin da subito", racconta l'artista torinese che, provenendo dal rap, ha ormai trovato nel reggaeton la sua dimensione ideale. Al suo fianco la cantante-attrice spagnola, che secondo Fred "è perfetta per cantare in italiano, perchè ha un accento che non è nè troppo nè troppo poco".

De Palma è uno dei pochi, pochissimi, che in Italia ha deciso di confrontarsi con un genere musicale così spiccatamente latino: "E' quello che mi piace fare - spiega -, lo faccio per gusto. Sono contento di portare questo sound in Italia dove non si sente tanto". Intanto si è tolto qualche soddisfazione all'estero, ai Latin Billboard Awards a Las Vegas: "E' stato bello, poi era Las Vegas... Potete immaginare cosa sia successo". "Gli ho scritto di stare calmo - ride Ana -, ma quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas".

Ma, a parte gli scherzi, Fred la racconta come "un'esperienza stupenda, ho conosciuto tanti addetti ai lavori del mondo latin e reggaeton e molti artisti. Ho cantato le mie canzoni ad un pubblico che non le conosceva". D'altronde, dalla sua ha anche la benedizione del re del genere, J Balvin: "Aveva sentito il mio primo pezzo reggaeton, 'Adios', e mi aveva chiamato per dirmi che spaccava. Se lo dice lui, allora vuol dire che posso farlo".

Intanto Fred De Palma e Ana Mena porteranno in giro per tutta l'estate, dopo il debutto ai Music Awards durante i quali riceveranno il premio per le vendite di 'D'estate non vale', il loro nuovo brano che promette di fare ballare l'Italia intera nella stagione calda.

