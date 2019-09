Firenze Rocks, i Green Day primi headliner dell'edizione 2020

Firenze Rocks si prepara a tornare nel 2020. Giunto alla quarta edizione, il festival fiorentino, prodotto e organizzato da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, si è ormai consolidato come uno dei principali festival europei, in grado di portare sul palco della Visarno Arena le star della musica mondiale più attese. I Green Day sono i primi headliner confermati che si esibiranno giovedì 11 giugno 2020. Sul palco prima di loro anche i Weezer. I biglietti per la data saranno disponibili per l'acquisto in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 23 settembre 2019. La messa in vendita generale avverrà a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 25.

I Green Day sono una delle band più iconiche della loro generazione. Formato nel 1986 a Berkeley (CA), il gruppo ha venduto oltre 70 milioni di copie e accumulato oltre 10 miliardi di streams. Il disco che li ha rivelati al mondo, Dookie, uscito nel 1994, ha venduto 10 milioni di copie e raggiunto la certificazione Diamante, riaccendendo l'interesse popolare e i riflettori sul genere punk rock e proiettando la band verso una carriera costellata di successi e hit planetarie. Nel 2004 i Green Day hanno pubblicato la rock opera American Idiot che ha catturato l'attenzione di un'intera nazione, vendendo oltre 7 milioni di copie negli Stati Uniti e portando a casa il Grammy Award come miglior Album Rock. Nel 2010 è stata realizzata una versione teatrale di American Idiot che ha debuttato a Broadway e ha ricevuto grandi consensi di critica e pubblico. Il nuovo tour partirà il 13 giugno da Parigi e toccherà moltissime città in Europa, facendo tappa anche a Milano (Ippodromo SNAI San Siro) il 10 giugno, prima di approdare a Firenze Rocks.



