Firenze, martedì al Musart Festival De Gregori con l'Orchesta

Alla sera De Gregori e Orchestra, dal tardo pomeriggio Jimmy Villotti in concerto, foto e testimonianze inedite su Woodstock, docu-film su Conte e Guccini, foyer live, visite a luoghi d’arte, mostra fotografica sui grandi concerti del passato. Programma ricchissimo e con tanti eventi a ingresso libero quello proposto martedì 16 luglio da Musart Festival Firenze. Dopo il grande successo delle prime date, il tour di Francesco De Gregori nei luoghi storici e artistici più belli d’Italia, 'De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live', approda martedì 16 luglio in piazza della Santissima Annunziata a Firenze (ore 21,15).. I biglietti - posti numerati da 40,25 a 80,50 euro compresi diritti di prevendita - sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana e online su Ticketone. Biglietti in vendita anche la sera del concerto, dalle ore 19, alla cassa del festival in piazza Brunelleschi. E' disponibile anche il Gold Package (140 euro), che al biglietto di primo settore abbina ingresso dedicato, visita guidata ai luoghi d’arte della piazza, area hospitality, servizio catering, riduzioni per mostre e attività culturali.



Il cantautore romano presenta i suoi grandi successi in un contesto sinfonico, accompagnato sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da 40 elementi, dal quartetto degli Gnu Quartet e dalla band che accompagna De Gregori da tempo. Gli arrangiamenti orchestrali sono di Stefano Cabrera. Dopo l’intro strumentale (“Oh Venezia”) della Gaga Symphony Orchestra con gli Gnu Quartet, il concerto prosegue con l’ingresso in scena di De Gregori, in scaletta brani come 'Generale', 'La Storia', 'Pablo', 'La leva calcistica della classe ‘68', 'La valigia dell’attore', 'Un Guanto', 'Sempre e per sempre', 'Santa Lucia', “Alice”, 'La donna cannone', 'L’abbigliamento di un fuochista', 'Titanic', 'Buonanotte fiorellino', 'Rimmel' e altri. Ad aprire il concerto sarà Tricarico, altro nome illustre del cantautorato italiano. Mamartedì 16 luglio sono tanti gli appuntamenti Musart Festival a ingresso libero: Jimmi Villotti in concerto alle 18, nell’ex tipografia dell’Istituto Geografico Militare (prenotazione obbligatoria sul sito musartfestival it). Alle 18,30 nel Chiostro di Levante dell’Università degli Studi di Firenze (piazza Brunelleschi) 'Tre giorni di pace, amore e musica': il festival oodstock raccontato da Mario Lovergine, che vi partecipò, e dalle foto, in gran parte inedite, di Amalie R. Rothschild. Conducono Stefano Senardi e Marco Ferri (prenotazione obbligatoria sul sito musartfestival it). Sempre nel Chiostro di Levante, alle 20 e alle 21 proiezione dei docu-film “Paolo Conte - Paris Milonga' e 'Francesco Guccini - Radici' tratti dalla serie '33 Giri – Italian Masters', in collaborazione con Sky Arte. Ingresso libero senza prenotazione. E ancora, dalle 10 alle 19 (e per gli spettatori di De Gregori dalle 20 alle 21) nella sala Bookshop dell’Istituto degli Innocenti, i grandi concerti fiorentini degli anni 2000/2009 rivivono nella mostra 'Because The Night', ingresso libero senza prenotazione).

Dalle 20 gli spettatori di Musart possono visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a piazza della Santissima Annunziata. Tra questi l’Istituto degli Innocenti, l’Istituto Geografico Militare, la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, la Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, il Giardino del Museo Archeologico, la Basilica di Santissima Annunziata e, novità di quest’anno, l’Accademia di Belle Arti di Firenze.





