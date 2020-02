Festival di Sanremo, trionfa Diodato con la canzone "Fai rumore"

Con la canzone "Fai rumore", Diodato ha trionfato alla 70^ edizione del Festival di Sanremo. Nella votazione finale tra i primi tre, il cantautore pugliese ha sconfitto Francesco Gabbani, che si è piazzato al secondo posto con il brano "Viceversa", e i Pinguini Tattici Nucleari, terzi con la canzone "Ringo Starr".

"Sin dal primo giorno di questo Festival mi sono sentito circondato da un calore inaspettato", ha dichiarato dopo la premiazione Diodato. "Il Festival ti travolge, è fatto di attese molto lunghe. Voglio ringraziare tutta la famiglia che si è creata intorno a me in questi anni e sono davvero molto felice di poter condividere questi premi. Voglio dedicare questo premio alla mia città, Taranto. È una città in cui bisogna fare rumore. Dedico questo premio a tutti quelli che lottano per una situazione insostenibile", ha sottolineato il cantautore, che ha poi dichiarato che parteciperà all'Eurovision Song Contest, in programma il 16 maggio nei Paesi Bassi.

Diodato si è aggiudicato anche Il premio della critica "Mia Martini", assegnato dalla sala stampa dell'Ariston, con 46 voti. Seguono Tosca con 27 e Rancore con 17.

Stessa scelta per la sala stampa di radio, tv e web "Lucio Dalla", che ha assegnato a Diodato 25 voti. Al secondo posto Gabbani (15 voti), seguito dai Pinguini Tattici Nucleari (13).

Il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo, assegnato dalla Commissione musicale, va a Rancore con "Eden".

Il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra del Festival di Sanremo, va a Tosca con "Ho amato tutto".

