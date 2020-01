Ex-Otago, esce il singolo 'Tutto ciò che abbiamo'

Ad un mese dal concerto-evento che si terrà il 15 febbraio all’RDS Stadium, che vede il ritorno live della band a Genova, la loro città dedica agli Ex-Otago un murales realizzato dall’artista leccese Chekos. L’omaggio, in precedenza fatto solo per De André e Paolo Villaggio, sorge a Marassi, il quartiere dove sono cresciuti, che hanno cantato e a cui hanno dedicato il titolo di un album. In vista del primo palazzetto di una band genovese, dove saranno presenti tanti ospiti speciali, tra cui i Jack Savoretti e i Coma Cose, esce il nuovo singolo, in rotazione radiofonica da venerdì 17 gennaio, e videoclip 'Tutto Ciò Che Abbiamo' diretto da Maurizio Carucci.

