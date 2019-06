Estate Sforzesca a Milano: oltre 80 eventi tra musica, danza e teatro

Chi resta nella Milano da giugno ad agosto ha una meta sicura per vivere l'estate all'insegna dello spettacolo: è il Castello Sforzesco, che ospita nel Cortile delle Armi gli oltre 80 eventi dal vivo dell’Estate Sforzesca.

Protagonista è la musica con 24 concerti di classica, 11 di jazz, 8 di rock/punk/indie/pop/rap, 2 di musica pop e 5 appuntamenti con djset; ma anche World Music, musica cantautorale, gospel, musical. Tra gli artisti più noti nel loro genere: Nada, Too Many Zooz (rock, indie e rap), Incognito, Andrea Motis, Chucho Valdés (jazz), Gio Evan, Ginevra di Marco e Cristina Donà (cantautorato italiano), Take it Easy Summer Edition (electro-pop). Diverse le grandi Orchestre coinvolte, la Civica di Fiati di Milano e Antonella Ruggero inaugureranno la manifestazione e la Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi” sarà protagonista del Ferragosto.

Il teatro propone 17 spettacoli in open air: tra gli altri Michele e Brenno Placido in Lionardo, in occasione delle Celebrazioni di Leonardo, e Corrado d’Elia con Dante, Inferno.

Anche la danza è protagonista con spettacoli di ogni genere: dalla classica, alla contemporanea a quella popolare con l’Irish Night.

Festa finale il 25 agosto con l’evento straordinario Climate X Life, per lanciare un messaggio chiaro a protezione dell’ambiente.

