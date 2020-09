Esce 'Rap is back', l'ultimo album del rapper veronese Jamil

di Claudio Maddaloni

In 'Rap is back', il suo ultimo e atteso album, Jamil si racconta: dalla sua famiglia, alla crew di Verona, alla scena rap italiana. L'album di inediti del rapper più provocatorio della scena sarà disponibile da venerdì 25 settembre in versione fisica (CD o vinile) e in digitale.

Sempre da domani, sarà disponibile su YouTube il video del brano “Top Boy”, prima traccia dell’album “Rap is back”, anticipato dalla premiere alle ore 14.00. Nel video in stile street, girato a Verona e diretto da School Project, Jamil ha invitato a partecipare la sua crew e le persone che gli sono sempre state vicino.

L’album “Rap is back” fa emergere un Jamil più maturo e consapevole, sempre fedele a se stesso, mostrando un lato molto personale e romantico che il Dissking, come è stato spesso definito, aveva tenuto nascosto fino ad ora. L’artista ha deciso di non assecondare la tendenza attuale, scegliendo di non mettere featuring all’interno del disco.

Questa la tracklist dell’album “Rap is back”: “Top boy”, “Vengo dalla strada”, “Rap Is back”, “Particolare”, “Tutto bene”, “My life”, “Squalo”, “Baby go”, “Come dici tu”, “Nessuno”.

I testi sono scritti da Jamil, l’album è registrato da Jaws e arrangiato da lui e da Jamil. Mixato e masterizzato da Alexander Fizzotti. La grafica della cover dell’album è stata realizzata da GIN, il disegno è di Emiliano Tanzillo, noto fumettista di Dylan Dog.

Per anticipare l’uscita dell’album il rapper di Verona aveva scelto due tracce molto significative “Vengo dalla strada”, un singolo molto personale e autobiografico che racconta episodi intimi riguardanti la sua famiglia, e la title-track “Rap is back”, in cui Jamil annunciava il suo ritorno nel panorama rap italiano.

