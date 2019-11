Esce 'Lover (remix)': il nuovo featuring di Taylow Swift e Shawn Mendes

'Lover (remix)' è il titolo della versione inedita uscita in radio, in digitale e in streaming del singolo di Taylor Swift, in cui la voce della popstar si fonde con quella dell’artista canadese Shawn Mendes . La collaborazione nasce dallo splendido rapporto tra i due artisti. Taylor Swift infatti si è più volte dichiarata grande fan di Shawn Mendes e del suo stile di scrittura. Lo considera l’artista perfetto per aiutarla a trasformare la romantica ballad in un duetto. Grazie ai suoi versi, Shawn Mendes aggiunge un tocco personale al brano, arricchendolo di un nuovo punto di vista, un’inedita lettera d’amore, che s'intreccia alla perfezione con le parole della cantautrice statunitense.

Il singolo originale 'Lover', che conta oltre 161,8 milioni di streaming su Spotify e 78,6 milioni di views su YouTube, è contenuto nell’omonimo album di successo internazionale, uscito lo scorso 23 agosto.

