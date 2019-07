Eros Ramazzotti, sold out il primo dei tre live a Taormina

Tutto esaurito per lo show del cantautore romano il 3 agosto nel Teatro Antico della cittadina siciliana. Prosegue in tutta Europa il 'Vita ce n'è world tour'

Continua con record di presenze il 'Vita ce n'è world tour' di Eros Ramazzotti, che ha registrato il tutto esaurito per la prima delle tre date previste ad agosto al Teatro Antico di Taormina. E' sold out infatti il concerto del 3 agosto, che vedrà Eros esibirsi sul palco di una delle location più suggestive al mondo. Disponibili i biglietti per gli altri due appuntamenti del 4 e del 6 agosto.

'Il Vita ce n'è world tou'r ha visto il cantautore romano i attraversare ancora una volta con grande successo l'Europa in estate: il tour è ripartito ad inizio luglio da Locarno con un sold out e, dopo le tappe in Italia, Austria e Canarie, ha toccato in questi giorni l'Alsazia, dove anche qui ha registrato il tutto esaurito.

Ora è il momento di calcare i palchi di due delle location più incantevoli al mondo: il Teatro Antico di Taormina e l'Arena di Verona, con tre appuntamenti per città (di cui sono già sold out le date di Taormina del 3 agosto e di Verona del 14 settembre). Dopo le tappe in Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, il tour approderà in Russia con i concerti a Mosca e San Pietroburgo per proseguire con le date in Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia e tornare di nuovo in Italia a fine 2019, dove sono state aggiunte nuove e ulteriori date a Roma e Milano. Il 2020 lo vedrà nelle principali città di Nord e Sud America, da Mexico City a New York, da Toronto a Los Angeles, passando per Buenos Aires e Chicago.



