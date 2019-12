Eros Ramazzotti, sold out anche lo show finale al Forum

Record di presenze per il 'Vita ce n’è world tour' di Eros Ramazzotti: è sold out nella massima configurazione la quinta data milanese del tour. Ramazzotti conquista nuovamente il Mediolanum Forum di Assago venerdi 20 dicembre dopo le quattro date da tutto esaurito di marzo. Oltre 55mila spettatori agli show milanesi, per quella che si conferma essere una consacrazione nella città adottiva del cantautore. Un gran finale per 'Vita ce n’è world tour' che, dopo aver conquistato le più belle e importanti arene di tutto il mondo, sbarcherà in America nel 2020 per 16 entusiasmanti show. Una catena inarrestabile di successi: 35mila spettatori agli show di Roma, 36mila in quelli di Verona, 17mila ad Amsterdam, 26mila per gli show di Monaco e 12mila per quelli a Tel Aviv, solo per citarne alcuni. A oggi sono 800mila gli spettatori che hanno preso parte ai suoi concerti, in 5 continenti; sono oltre 90 le date in tutto il mondo per un tour che ha già toccato più di 70 città.

Ramazzotti è tornato di nuovo ad esibirsi nella nostra penisola con gli ultimi appuntamenti italiani partiti il 26 novembre da Bolzano, è poi passato a Rimini (29 novembre), Ancona (3 dicembre), Eboli (6 dicembre), a Roma l’11 dicembre dopo le 4 anteprime sold out dello scorso marzo, a Firenze (14 dicembre) e Livorno (17 dicembre), e chiuderà la tranche italiana ed europea di live con il quinto appuntamento al Forum di Assago domani 20 dicembre. Nel 2020 Eros tornerà negli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud America, partendo da Bogotà e toccando New York, Toronto, Los Angeles e Miami, passando per Buenos Aires e Chicago. Una produzione internazionale, un allestimento innovativo, un’eccellenza italiana e una band incredibile per il tour prodotto da Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Andrea Pieroni per Vertigo, società del gruppo internazionale Cts Eventim.

Un'impresa live, un'avventura dalla produzione internazionale e dall’allestimento innovativo durante la quale, Eros porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album 'Vita ce n’è'.

Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (chitarra), Paolo Costa (basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarra), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (cori).

Il 'Vita ce n’è world tour' è prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale Cts Eventim.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata