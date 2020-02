Eros Ramazzotti, sold out a Buenos Aires e ora doppio show a San Paolo

Dopo Colombia, Messico e Argentina, il 'Vita ce n’è World Tour' si è spostato in Brasile per due date: dopo il grande successo di Rio de Janeiro, Eros Ramazzotti si esibirà martedì 18 febbraio all'Espacio Das Americas di San Paolo. Eros volerà poi negli Stati Uniti e in Canada per portare a termine quest’impresa live, che ha già raggiunto e conquistato 80 città in tutto il mondo, con oltre 800mila spettatori che hanno cantato assieme a lui i brani del nuovo album 'Vita ce n’è',oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre nei suoi 35 anni di carriera. Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro(Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) e Scott Paddock (Sassofono).