Eminem, esce il 13 dicembre 'The Slim Shady LP 20th Anniversary Edition'

Il 13 dicembre Shady/Aftermath/Interscope Records pubblicheranno una nuova edizione dell'album di 'Eminem The Slim Shady' LP, nei formati 3LP e 2CD. È già disponibile il preorder di The Slim Shady LP [Expanded Edition].

Composto da 30 tracce, queste edizioni in 3LP e 2CD di 'The Slim Shady LP' contengono 10 Bonus tracks. Sempre quest’anno Eminem ha celebrato il 20° anniversario di 'The Slim Shady LP' con una release digitale dell’edizione ampliata, che ha segnato il debutto in digital-download e in streaming di molte bonus track dell’album.

Uscito il 23 febbraio 1999, 'The Slim Shady LP' ha debuttato al n° 2 della chart di Billboard, ha vinto un Grammy Award come ‘Miglior Album Rap’ ed è al 275° posto della classifica di Rolling Stone dei 500 album migliori di sempre. Rappresenta il debutto di Eminem con una major, ha vinto quattro Dischi di Platino e include i singoli 'My Name Is', vincitore del Grammy per la ‘Miglior Performance Rap’ ,oltre a 'Guilty Conscience' e '’97 Bonnie & Clyde'.

