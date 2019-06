Margarita, esce il nuovo brano estivo di Elodie e Marracash

È disponibile, in streaming e nei igital store, Margarita (Island Records), il nuovo singolo di Elodie feat. Marracash che sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 giugno. Nel brano, la voce versatile di Elodie si fonde armoniosamente con il flow di Marracash, rapper con il quale la cantante collabora per la prima volta. 'Margarita' è un cocktail perfetto di seduzione e divertimento, un mix fresco di raggae e pop.

Elodie, che ha raggiunto oltre un milione di ascoltatori al mese su Spotify, reduce dalla collaborazione con i The Kolors per Pensare male, per tre settimane in vetta alle classifiche EarOne e certificato disco d'oro, torna, a distanza di un anno da Nero Bali (feat. Michele Bravi e Gué Pequeno), straordinario successo e disco di platino, con una canzone che è la perfetta colonna sonora di un'estate ormai alle porte.

