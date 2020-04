Elodie, bellissima e felina annuncia due nuove versioni di Andromeda

Non c'è Coronavirus che possa fermare la carica graffiante di Elodie. La cantante romana con sangue creolo ha annunciato oggi l'uscita di due nuove versioni della sua hit sanremese Andromeda. New version new look. Ed eccola la nuova star della musica italiana, fiera in tutti i sensi. Il look presentato su Instagram è graffiante più che mai. Un leopardo targato Moncler, collezione animalier firmata da Richard Quinn, adattamento della stylist Ramona Tabata.

Cosa possiamo aggiungere? Il fascino di uno dei più eleganti felini nei colori e nelle curve di Elodie. Strepitosa. L'abbiamo sentita ruggire al festival e ce ne siamo innamorati, aspettiamo ora giovedì per ascoltare i nuovi arrangiamenti, sapendo che davanti ad una predatrice come lei non è il caso di fuggire. Le corriamo volentieri incontro

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata