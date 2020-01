Elettra Lamborghini, esce il 14 febbraio 'Twerking queen-el resto es nada'

È disponibile in pre-order su Amazon 'Twerking queen-el resto es nada' (Island Records) di Elettra Lamborghini, in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il 14 febbraio, che seguirà la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen e ad alcune sorprese che saranno presto svelate dalla cantante, il disco conterrà 'Musica (e il resto scompare)', il brano che Elettra Lamborghini presenterà sul palco del Teatro Ariston e che promette di far ballare la platea alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

