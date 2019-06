Ecco 'Quel sorriso in volto': il nuovo singolo dei Modà

Quella che i Modà raccontano nel nuovo singolo 'Quel sorriso in volto', in uscita il 21 giugno, è una storia vera, dolce e amara allo stesso tempo: una storia d'amore tradotta in musica da Kekko con il suo stile inconfondibile, che segna ufficialmente il ritorno dei Modà e anticipa il nuovo album. Dal 21 giugno 'Quel sorriso in volto' è in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming, per Believe Music.

Dopo due anni di pausa la band, composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria), ha annunciato l'arrivo di un nuovo album in autunno e 6 live nei principali palasport d'Italia per un'anteprima del tour.

Ecco le date nei palasport:

2 dicembre all'Unipol Arena di Bologna,

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano),

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia,

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino,

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze,

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

