È morto Little Richard, uno dei fondatori del Rock 'n Roll

È morto Little Richard, uno dei fondatori del Rock 'n Roll. Lo ha reso noto la rivista "Rolling Stones", citando il figlio del musicista. Little Richard, nome d'arte di Richard Wayne Penniman, aveva 87 anni. La causa del decesso non è stata precisata.

A partire da 'Tutti Frutti', portata al successo planetario nel 1956, Little Richard (che si faceva chiamare anche "The Original King of Rock 'n Roll") è stato protagonista con una serie di successi inarrestabili, 'Long Tall Sally' e 'Rip It Up' nello stesso anno, 'Lucille' nel 1957 e 'Good Golly Miss Molly' nel 1958.

