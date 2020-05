E' morto Ezio Bosso

È scomparso, nella sua casa di Bologna, il maestro Ezio Bosso a causa del degenerare delle patologie che lo affliggevano da anni. il pianista aveva 48 anni.

Nato a Torino il 13 settembre 1971, direttore d'orchestra, compositore e pianista, Bosso nel 2011 fu operato per un tumore al cervello. Subito dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa. Da quanto si apprende i familiari e la sua famiglia professionale chiedono a tutti il massimo rispetto per la sua privacy in questo momento sommamente personale e intimo. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.

