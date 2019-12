Dua Lipa live al Forum di Assago il 30 aprile con "Future Nostalgia Tour"

La superstar mondiale Dua Lipa ha rivelato il titolo del suo nuovo attesissimo album in studio: 'Future Nostalgia', in uscita l’anno prossimo. La popstar ha annunciato anche il suo nuovo tour europeo che la vedrà protagonista di un grande concerto a Milano il 30 aprile al Mediolanum Forum (unica data italiana). Il 'Future Nostalgia' Tour toccherà le arene di tutto il mondo e partirà da Madrid il 26 aprile 2020 (con un’ultima data a Dublino il 19 giugno).

Il primo singolo estratto dal disco, 'Don’t Start Now', è la hit mondiale del momento con oltre 170 milioni di stream ad oggi. Il brano ha debuttato su iTunes Global, è in top 10 nella classifica radio europea ed è attualmente in top 20 in quella americana. La cantante ha presentato la canzone agli European Music Awards 2019, agli American Music Awards e agli ARIA 2019: esibizioni live che hanno catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il globo.

Riguardo al nuovo disco 'Future Nostalgia', Dua ha dichiarato: “Quello che volevo fare con il mio nuovo album era uscire dalla mia comfort zone e mettermi alla prova, così da creare brani che potessero suonare come certe hit pop che adoro e sono rimaste nella storia. Ho voluto però che questi brani fossero miei e basati sulla mia esperienza. Sono stata ispirata da tantissimi artisti che amo: da Gwen Stefani a Madonna, da Moloko a Blondie, passando per gli Outkast solo per nominarne alcuni”.

Dua ha proseguito: “Dopo tutto il tempo trascorso in tour con la mia band volevo che ‘Future Nostalgia’ fosse realizzato con veri strumenti musicali e suonato live, seppur caratterizzato da una produzione elettronica moderna. Il mio sound è maturato con me, mi sento più adulta ora ma ho mantenuto la stessa sensibilità pop del mio primo disco. Ricordo che quando ero in viaggio verso un programma radiofonico a Las Vegas e pensavo a quale direzione musicale prendere per il mio secondo disco, ho finalmente realizzato che volevo creare qualcosa che fosse nostalgico ma anche fresco e futuristico allo stesso tempo”.

