Drake pubblica 'The Best In The World Pack' per festeggiare la vittoria dei Raptors

Per festeggiare l'indimenticabile vittoria dei Toronto Raptors alle Nba Finals 2019, Drake pubblica a sorpresa 'The Best In The World Pack', che contiene due brani inediti 'Omertà' e 'Money In The Grave' feat. Rick Ross. L'artista ha deciso di celebrare con due pezzi questo importante traguardo, poiché i Raptors, la squadra di basket della città di Toronto per la quale il rapper canadese non ha mai nascosto la sua passione, hanno infatti vinto per la prima volta nella storia l'ambito titolo. Il legame è talmente stretto che nel 2013 è stato proclamato ufficialmente ambasciatore globale del team.

Il brano 'Omertà', in cui il rapper ripercorre la sua storia in un flusso di coscienza, lascia spazio al lato di Drake più strettamente hip hop. In 'Money In The Grave' feat. Rick Ross, l'artista parla dalla vetta della piramide sociale, sottolineando le fatiche passate per ottenere la ricchezza di oggi e come non voglia fare nulla per cambiare la sua situazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata