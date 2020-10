Dodi Battaglia suona con Al Di Meola: è la magia di 'One Sky'

di Claudio Maddaloni

Dodi Battaglia torna con un nuovo brano e lo fa in grande stile, accompagnato dalla leggenda del jazz Al Di Meola. È in radio e disponibile sulle piattaforme digitali 'One Sky', che si può trovare anche in una speciale edizione in vinile 45 giri sul sito www.azzurramusic.it . Una straordinaria collaborazione per un progetto particolare, un brano in cui la chitarra elettrica dell'artista italiano si sposa con la chitarra del jazzista statunitense creando un'alchimia particolare, impreziosita dalla voce di Sara Orlacchio che canta le parole scritte, in inglese, da Dodi: "Un solo cielo, un solo mondo, una sola te". "Doveva essere solo strumentale - racconta Dodi Battaglia a LaPresse - poi mentre componevo mi è venuta l'idea di una voce femminile in intermezzo, un po' come accade in alcune colonne sonore di Ennio Morricone. Così è nata per caso l'idea di far cantare queste parole a Sara, un'amica del mio collaboratore Filadelfo Castro. Lei è un soprano, capitata casualmente in studio mentre mettevamo a punto questo progetto. La sua voce dolcissima mi ha colpito subito".

L'artista sottolinea che il brano "sta avendo un grande successo, soprattutto negli Usa, nel Regno Unito e in Germania". Un ottimo auspicio per l'album, al quale l'ex membro dei Pooh sta lavorando e che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2021. Il progetto del singolo è nato "da un'idea del discografico Marco Rossi, che è in contatto con Teo Alonsi, un chitarrista sardo amico di Di Meola. Così mi ha detto 'ti piacerebbe fare una collaborazione con Al Di Meola?'. Come se a un ragazzo che gioca a calcio dicessero se vuole palleggiare con Maradona. Ho cominciato subito a scrivere la bozza di questo brano. Poi c'è stata un'emozionante telefonata via Skype. Gli ho raccontato il 'film' del brano, molto romantico. Lui ha avuto intelligenza e sensibilità e ha capito subito. Abbiamo fatto le incisioni e la produzione: quello che è venuto fuori è un po' al di là degli schemi. La cosa bella è che abbiamo lavorato all'insegna di una creatività senza paraocchi. Al è stato molto coinvolto, anche nel video, in uscita il 30 ottobre".I due chitarristi collaborano per la prima volta in un brano dal sound inaspettato e sorprendente, forte dell'unione dei loro diversi background musicali. Anche se, racconta Dodi, "avevamo già suonato insieme, anni fa, in occasione di una festa per il compleanno di Zucchero e Gino Paoli, che spesso festeggiano insieme".

Il risultato dell’unione delle loro chitarre è la perfetta rappresentazione dell’esperienza crossover, grazie all’interazione tra l'inconfondibile sound pop rock di Dodi Battaglia e il mondo del jazz con contaminazioni latine di Al Di Meola. 'One Sky' diventa così un assaggio del nuovo disco di inediti di Dodi Battaglia, in uscita nei prossimi mesi. E l'artista guarda al futuro con speranza, nonostante il difficile momento che stiamo attraversando: "Il 1° giugno è il mio compleanno, e il 1° giugno del 2021 vorrei festeggiare il ritorno alla vita, con un grande evento, se la situazione lo permetterà".

