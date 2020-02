Depeche Mode, esce il 27 marzo il dvd documentario 'Spirits in the Forest'

Sulla scia del successo riscontrato dalla critica, dei grandi risultati ottenuti al box office e dell’entusiasmo dei fan, i Depeche Mode in collaborazione con Sony Music Entertainment pubblicheranno venerdì 27 marzo per la prima volta in DVD e Blu-Ray il rivoluzionario film-concerto 'Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest'. La band ha anticipato ieri la notizia sui suoi social media.

Saranno 3 le versioni disponibili, già in pre-order: 2 DVD + 2 CD; 2 Blu Ray + 2 CD; 2 CD Le speciali versioni da 4 dischi (2 DVD o Blu Ray + 2 CD audio) consentono di vivere una straordinaria e profonda esperienza di visione e di ascolto di 'Depeche Mode: SPiRiTs In The Forest'. I 2 dvd (o Blu-Ray) contengono il documentario 'SPiRiTS in the Forest' e il video del concerto completo di 'LiVE SPiRiTS' con immagini registrate durante i due show finali del Global Spirit Tour alla Waldbühne di Berlino, un filmato inedito, mai pubblicato o trasmesso nella sua interezza. I 2 CD audio contengono, invece, la colonna sonora di LiVE SpiRiTS, ovvero le registrazioni dal vivo della loro performance.

Secondo Forbes, il documentario Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest ha portato gli standard dei film-concerto a un nuovo livello ('the new gold standard for concert films'). Anton Corbijn, regista del film e collaboratore di lunga data della band, ha scelto di focalizzare la narrazione sulle esperienze di 6 'super fan' dei Depeche Mode, provenienti da tutto il mondo.

