Dente, il 28 febbraio il nuovo album

A 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro 'Canzoni per metà', venerdì 28 febbraio esce “Dente”, l’omonimo disco di inediti del “piccolo principe” del nuovo cantautorato italiano. "Il mio nuovo disco si chiama 'Dente' come eme e uscirà il giorno del mio compleanno, il 28 febbraio – afferma il cantautore emiliano – Ci sono dentro gli ultimi 3 anni della mia vita racchiusi in 11 canzoni. È un disco pieno di prime volte, tra cui la mia faccia in copertina". 'Dente' (INRI/Artist First) sarà disponibile in versione digitale, cd e vinile. È attualmente in radio l’ultimo singolo 'Cose dell’altro mondo' che, insieme ai precedenti 'Anche se non voglio' e 'Adieu', ha anticipato l’album.

Da lunedì 2 marzo Dente incontrerà i suoi fan in alcuni appuntamenti instore, presentando al pubblico il nuovo disco con un mini live:

2 Marzo – Feltrinelli Piazza Ravegnana – BOLOGNA (ore 18.)

3 Marzo – Feltrinelli Via Appia – ROMA (ore 18.)

4 Marzo – Feltrinelli Piazza dei Martiri – NAPOLI (ore 18.)

5 Marzo – Feltrinelli Piazza Piemonte – MILANO (ore 18.30)

9 Marzo – Feltrinelli Piazza CLN – TORINO (ore 18.)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata