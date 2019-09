Dal 17 al 19/10 il Premio Tenco: sul palco anche Nannini e Silvestri

di Chiara Troiano

Si arricchisce il cast della 43esima edizione della Rassegna della Canzone d'Autore - Premio Tenco 2019. La kermesse, in programma il 17, 18 e 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, per tre giorni vedrà alternarsi generi e stili musicali differenti, sempre sotto il segno autentico della canzone d'autore. Tra gli ospiti di quest'anno, i Premi Tenco 2019 Gianna Nannini e Eric Burdon, le Targhe Tenco Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli e Rancore. E poi ancora Achille Lauro, passando per un inedito omaggio tutto al femminile a un altro Premio Tenco 2019, Pino Donaggio, da parte di Nina Zilli, Levante e Petra Magoni accompagnate dagli Gnu Quartet. E ancora Ron, Sergio Cammariere, gli Stadio e tantissimi altri. In tutto 27 artisti in cartellone e altri attesi negli incontri pomeridiani.

Inoltre, così come per l'edizione 2018, la conduzione sarà affidata alla coppia formata dallo storico presentatore Antonio Silva e dall'eclettico musicista e cantautore Morgan.Il titolo del Tenco 2019 è 'Dove vola colomba bianca' e si propone come memoria storica della canzone italiana dal 1951 (prima edizione del Festival) fino ai giorni nostri. Uno sguardo sul panorama della musica leggera nazionale dall'osservatorio della canzone d'autore.

"Così come nell'arte e nella letteratura anche nella canzone la colomba viene spesso percepita nella sua versione 'viaggiante' che trasferisce costumi e abitudini - spiegato il Responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi -. Come Sebastißn Iradier che, arrivando dal porto dell'Avana, con la sua Paloma portò l'habanera in Europa ispirando Albéniz, Ravel, Debussy e, soprattutto Georges Bizet, nella sua Carmen. O anche la più celebre colomba nazionale di Nilla Pizzi che fa da messaggero tra innamorati. Ed è per questa metafora costante di percorsi musicali, culturali e politici, che ci è parso giusto intitolarle il tema del Tenco 2019".

"In un periodo dove a molti, e in tutti i campi, sembra così importante il ruolo della memoria la nostra Rassegna si propone di tracciare un itinerario della 'Memoria storica' della canzone italiana che ha in Sanremo il suo naturale epicentro - ha proseguito Sacchi -. Il percorso di 'Dove vola colomba bianca' non può che partire dal Festival intrecciandosi poi, in maniera inevitabile, con quello del Club Tenco. Perché non va dimenticato che le due manifestazioni hanno avuto un unico ideatore, Amilcare Rambaldi. Quindi, l'anamnesi innanzitutto: ecco perché ogni partecipante al Tenco 2019, cantante, musicista, relatore, illustratore, pittore, rappresenta una tessera del mosaico storico della canzone".

