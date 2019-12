Da giovedì il docu-social 'Laura Biagio stadi 2019'

10 pillole per 10 canzoni del tour negli stadi di Pausini e Antonacci: un cortometraggio pensato esclusivamente per essere fruito sui social. Verrà postato nelle pagine ufficiali dei due artisti

A sorpresa Laura Pausini e Biagio Antonacci svelano un ultimo regalo per questo 2019 che ha segnato la storia della musica italiana portando per la prima volta in tour negli Stadi due colleghi e soprattutto due amici: giovedì 26 dicembre uscirà 'Lbdocu', 10 pillole per 10 canzoni di 'Laura-Biagio stadi 2019!'. Sarà una produzione speciale e innovativa perché si tratta del primo docusocial di un tour, ovvero un cortometraggio pensato esclusivamente per essere fruito sui social! Verrà postato nelle pagine ufficiali dei due artisti (Instagram, Facebook e Twitter) alle ore 18.00 di giovedì 26 dicembre.

Grazie a questo docusocial i fan potranno rivivere gli entusiasmanti concerti dell’estate 2019 attraverso le immagini inedite girate dietro le quinte, momenti speciali sul palco impreziositi dal direttore artistico di Luca Tommassini, video dei fan che hanno accolto i loro idoli negli stadi di tutta Italia.

