Da Cervia a Porto Recanati i concerti di RaiRadio2 Summer Live

Partirà venerdì 14 giugno il Radio2 Summer Live, l’evento più atteso con dirette da 5 diverse città d’Italia, dove i programmi, i social e i concerti di Rai Radio2 si sentiranno, si vedranno e si condivideranno. Un’occasione d’incontro per chi ama la musica dal vivo, nei luoghi più animati del divertimento estivo. Cervia, Lido di Camaiore, Senigallia, Cattolica e Porto Recanati sono tra le tappe del Tour, alla ricerca di uno spaccato del Paese capace di unire divertimento e cultura. Il piacere di ritrovarsi e partecipare a una diretta radiofonica, entrare in contatto con i protagonisti dei concerti, lasciarsi coinvolgere in occasioni di gioco attraverso i social network della rete. Anche quest’anno Radio2 non sarà da sola nell’avventura su e giù per l’Italia: avrà al suo fianco Rai Pubblicità che si occupa della ricerca di partner commerciali legati al territorio e interessati a valorizzare i propri brand attraverso eventi di alta qualità.

La prima tappa del Radio2 Summer Live sarà Cervia il 14 e 15 giugno: in diretta dalla spiaggia del bagno Saretina della cittadina romagnola, si partirà alle ore 16 con una puntata live di "Numeri Uni" insieme a Mauro Casciari e Corrado Nuzzo per un pomeriggio all’insegna del buon umore. La stagione dei concerti targati Radio2 Live proseguirà fuori dagli studi della radio: sul porto canale, dove sorgono gli affascinanti magazzini del sale, alle 21 di venerdì 14 giugno si potrà assistere all’esibizione della cantautrice Margherita Vicario, giovane ed intensa interprete del genere indie italiano. A seguire della band La Rua, giovane gruppo pop-folk arrivato al cuore del pubblico dopo i grandi consensi di Sanremo Giovani 2018. Si tratta della prima edizione di Cervia Indie in Wonderland che sabato 15 giugno vedrà salire sul palco Manuel Agnelli, frontman dello storico gruppo Afterhours e noto giudice della tv. Cervia accoglierà il pubblico di questi concerti in un villaggio hipster con street food biologico di alta qualità, aree benessere a cielo aperto, iniziative di bookcrossing e visite naturalistiche e culturali.

La seconda tappa del tour vedrà il team di Rai Radio2 trasferirsi in Toscana, al Lido di Camaiore il 21 e 22 giugno: si partirà venerdì 21 giugno con una nuova diretta speciale di Numeri Uni dalla spiaggia dell’Arenile Principe Umberto. Alle 21, una voce nota di Radio2 Social Club, Andrea Perroni, terrà il suo show, in scena per il popolo della notte di Bussola Domani. Sabato 22 giugno Radio2 trasmetterà la diretta del concerto di Alex Britti, dalle 22, per un nuovo ed esclusivo evento di Radio2 Live condotto, per l’occasione, da Mauro Casciari.

Da giovedì 27 a sabato 29 giugno, nelle Marche, si terrà l’atteso CaterRaduno, il grande evento territoriale d’inizio estate targato Caterpillar Rai Radio2, che ha superato il traguardo delle 20 edizioni. Massimo Cirri, Sara Zambotti, Laura Troja e Paolo Labati di Caterpillar e Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Claudia De Lillo, Cinzia Poli di Caterpillar AM, saranno in diretta come da tradizione da Piazza della Libertà a Senigallia dalle 6 alle 7.30 con Caterpillar AM e dalle 18 alle 20 con Caterpillar. CaterRaduno sarà anche grande musica: venerdì 28 giugno, alle prime luci dell’alba, Radio2 seguirà il concerto di Mahmood in diretta dalla spiaggia di Senigallia insieme a Caterpillar AM. Alla sera, dal Foro Annonario, sarà la volta di una voce femminile pop tra le più amate: Noemi. Sabato 29 giugno, alle 11, il CaterRaduno si sposterà al Teatro La Fenice con Saturday for Future, un appuntamento per salvare il pianeta dove i conduttori di Caterpillar e di CaterpillarAM coinvolgeranno il pubblico in un quiz sull’ambiente insieme a Banda Osiris e Telmo Pievani. Alle 18, appuntamento al Molo di Senigallia per la partenza di un Corteo Acquatico per la Legalità. Con ogni mezzo sostenibile raggiungeremo Piazzale della Libertà dove si terrà AperiLibera, grande aperitivo anti spreco e plastic free in supporto al progetto per la legalità “Libera la Natura”. Dalle 22, al Foro Annonario, un grande concerto di chiusura con Diodato e Carmen Consoli.

Il Radio2 Summer Live ritornerà in Romagna, a Cattolica, venerdì 5 luglio per regalare emozioni e tanta musica dal vivo. Al pomeriggio al via una nuova puntata di Numeri Uni in diretta dallo stabilimento Bagni 34, mentre alle 22, in Piazza Primo Maggio, saliranno sul palco Shade e Federica Carta. Sabato 6 luglio ancora musica da Piazza Primo Maggio, questa volta con i Tiromancino.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio Rai Radio2 Summer Live arriverà a Porto Recanati con, il venerdì, una nuova diretta di Numeri Uni in onda dallo stabilimento Bagni Fiore mentre alle 21, per il pubblico dell’Arena Beniamino Gigli, ci sarà Andrea Perroni Show. Il sabato, alle 22, è la volta di un nuovo appuntamento con Radio2 Live, sempre dall’Arena Beniamino Gigli, diretta del concerto de Le Vibrazioni.

Il Rai Radio2 Summer Live sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali e dirette su Facebook, Youtube, Twitter e Instagram di @RaiRadio

