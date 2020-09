Cremonini: dal 18 settembre in radio l'inedito "Ciao"

In radio da venerdì 18 settembre il nuovo singolo di Cesare Cremonini "Ciao", il terzo estratto della raccolta platino "Cremonini 2C2C the best of". "Ciao è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Una canzone come un imbuto in cui far defluire il passato. Un “Addio” alle persone che ci hanno fatto più male che bene ma anche a quelle che abbiamo amato e che ora non ci sono più", ha affermato il cantante. Poi aggiunge: "Ho cercato di uscire, come sempre, dagli stereotipi della canzone pop, che per me resta uno spazio estremamente libero e creativo".

Per la prima volta in Italia il videoclip del brano, prodotto dalla società "Inside Man" di Giorgio Squarcia per Universal Music, è un virtual set in real-time che permette di creare un mondo virtuale con immagini 3D di altissima qualità. La tecnologia utilizzata è l’ultima frontiera delle produzioni video cinematografiche, utilizzata ad oggi solo all’estero per film come Star Wars e Star Trek. Dal punto di vista musicale "è una canzone moderna, minimale ma molto potente. Mi sono divertito a vestirla con suoni analogici, che avvolgono lo spazio sonoro rendendola una canzone che vuole essere competitiva anche rispetto alle produzioni internazionali".

Dopo la pausa dovuta agli eventi legati al Covid19, il 2021 sarà l'anno del ritorno al live per Cesare Cremonini: Live Nation ha annunciato la riprogrammazione delle date del tour negli Stadi. Questo il il calendario aggiornato:

1 GIUGNO 2021 (data zero) – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA

23 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata