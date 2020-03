Coronavirus, Bono dedica una canzone all'Italia: per medici e infermieri in prima linea

"Per gli italiani che l'hanno ispirata... per gli Irlandesi... per chiunque in questo giorno di San Patrizio è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea". Così Bono, sul profilo Instagram degli U2, intona una canzone inedita dedicandola a tutti coloro che lottano per l'emergenza coronavirus. Il brano si intitola 'Let your love be known': accompagnare la voce del cantante solo il pianoforte.

