Coronavirus, annullato l'Eurovision Song Contest previsto per maggio

Per l'Italia sarebbe stato in gara Diodato con 'Fai rumore'

Gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione dell'Eurovision Song Contest. "È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam" hanno precisato in una nota, spiegando che la cancellazione è dovuta all'emergenza sanitaria internazionale.

"Nelle ultime settimane - spiegano gli organizzatori - abbiamo esplorato molte opzioni alternative per consentire all'Eurovision Song Contest di proseguire. Tuttavia, l'incertezza creata dalla diffusione di Covid-19 in tutta Europa - e le restrizioni poste in essere dai governi dei Paesi delle emittenti televisive partecipanti e dalle autorità olandesi - hanno costretto l'Unione europea di radiodiffusione (Ebu) a prendere la difficile decisione di non continuare con l'evento dal vivo come previsto. La salute di artisti, personale, fan e visitatori, nonché la situazione nei Paesi Bassi, in Europa e nel mondo, è al centro di questa decisione".

"Siamo molto orgogliosi che l'Eurovision Song Contest abbia unito il pubblico ogni anno, senza interruzione, negli ultimi 64 anni e noi, come milioni di voi in tutto il mondo, siamo estremamente rattristati per il fatto che non può aver luogo a maggio", concludono gli organizzatori. L'evento era in programma a Rotterdam dal 12 al 17 maggio, per l'Italia sarebbe stato in gara Diodato con 'Fai rumore', il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo.

