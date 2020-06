Con 'Musica da giostra' Dj Matrix fa ballare l'Italia nell'estate post lockdown

di Claudio Maddaloni

Un inno alla voglia di tornare a ballare, anche se al momento 'a distanza', nell'estate post lockdown: è 'Musica da giostra vol. 7', il nuovo disco, in uscita, di Dj Matrix, che fa seguito a 'Musica da giostra vol. 6', al primo posto nella classifica Fimi delle compilation nel 2019. Nell'album ci sono collaborazioni importanti, tra le quali spicca quella del singolo più recente, 'Faccio la brava', con la voce di Cristina D'Avena: un brano che promette di far scatenare in pista gli italiani per tutta l'estate. "Avevo preparato totalmente un altro album - racconta il dj a LaPresse - ma l'ho dovuto riadattare, perché era pensato proprio per feste e assembramenti, che ora sono vietati. Così ho rifatto l'album da fine febbraio a fine maggio. Ho cercato di non essere fuori luogo ma anche di non legare troppo il prodotto al momento".

Certo come tutti, nel mondo della musica e non solo, Dj Matrix ha risentito del lockdown: "A livello di live si è fermato tutto. Già con 'Courmayeur' stavamo andando bene e avevamo molte date già programmate nelle località invernali, poi lo stop". Adesso si può guardare finalmente con un po' di ottimismo alla ripartenza: "Il primo live sarà il 27 giugno"x-apple-data-detectors://2" a Castelfranco, sul lago. Mille persone, in uno spazio grandissimo e con tutte le regole rispettate. Vedremo come ripartiranno i live con queste norme, e speriamo che non durino troppo". Un live preparato nei minimi dettagli al Playa Loca di Castelfranco Veneto: "Sono dei grandi professionisti, i pionieri nel Veneto per questi live con le nuove regole, ci sarà la Protezione civile e se vedranno che qualcosa non va interromperanno subito".

Sulla collaborazione con Cristina D'Avena, Dj Matrix racconta: "La seguo, come tutti, da parecchio. Il mondo della dance è legato al mondo dei ricordi, e il nostro pubblico è molto simile. L'ho cercata e lei ha accettato e si è messa subito in gioco. È uno dei personaggi che mi ha stupito di più in positivo". Nell'album, oltre a 'Faccio la brava', altre 20 canzoni che promettono momenti di svago estivo a ritmo di dance. Tra queste anche 'Divano marittima', con iPantellas, che parla proprio del difficile periodo dal quale stiamo uscendo, con la contrapposizione tra le estati "a Ibiza" e quelle "sul balcone con il plexiglas". "Sono uno dei primi - sottolinea l'artista - a utilizzare la parola plexiglas. Ora per fortuna il periodo fotografato dal brano sembra superato, ma finché c'è l'emergenza resta attuale. E per quanto riguarda Ibiza - conclude con un pizzico di nostalgia - mi sembra che la Spagna sia addirittura più rigida di noi. A questo punto vedo più probabile che ci torneremo nel 2021".

