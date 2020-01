Colapesce e Dimartino: arrivano due brani che anticipano l'album

Colapesce e Dimartino tornano con due nuovi brani, disponibili in digitale, 'L’ultimo giorno' e 'Adolescenza nera': primi due estratti dall’atteso album 'I Mortali' scritto a quattro mani dai due cantautori siciliani e in uscita per Sony Music nel 2020. Un disco nato da due teste, due stili, due modi di intendere la musica che si sono fusi per formare qualcosa che è più della somma delle parti. Un album che, come preannunciato dal titolo, ruota intorno a un tema universale: “La mortalità è la condizione delle creature terrene e dell’uomo - spiegano Colapesce e Dimartino - Credere all’immortalità dell’anima non è cosa da tutti, la mortalità invece è un concetto oggettivo. Tutti vediamo i nostri corpi sparire, disintegrarsi, diventare altro. Ci piaceva l’idea di dedicare un disco a noi mortali, alla nostra banalità ma allo stesso tempo all’infinita unicità del nostro pensiero di umani”.

Dopo il mini-film 'I Mortali' pubblicato nei giorni scorsi per la regia dei Ground’s Orange, arriva ora questa doppia uscita “L’ultimo giorno” e “Adolescenza nera”, perché un progetto che vive sul numero 2 non poteva accontentarsi di un solo brano. Due canzoni quasi opposte. Completamente diverse nel mood e nello sviluppo, ma in qualche modo legate. Entrambe parlano di crescita ed entrambe si concentrano su un periodo specifico dell'esistenza, quello dell'adolescenza.

In 'L’ultimo giorno' troviamo una riflessione sul senso di perdita che parte da un semplice saluto al binario di una stazione per dare vita a un brano gioioso, prodotto da KWSK NINJA e Mario Conte, dal sapore quasi cinematografico e che ricorda il mondo di certo pop inglese raffinato à-la Divine Comedy. 'Adolescenza nera' invece un tuffo nel periodo più tumultuoso dell’esistenza. Il brano è stato realizzato insieme a Mace, uno dei produttori più influenti della musica italiana contemporanea, che si è rivelato perfetto per dare vita a un gospel del futuro, classico e moderno insieme.

Ad aprile Colapesce e Dimartino porteranno dal vivo le canzoni de 'I Mortali' in un tour teatrale prodotto e organizzato da OTR Live. Alle date già annunciate si aggiunge la data zero il 10 aprile all’Auditorium San Domenico di Foligno. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e per l’anteprima di Foligno le prevendite saranno attive a partire da lunedì 27 gennaio dalle ore 11.00 sempre su www.ticketone.it . Queste le date

10.04 // Foligno (PG) - Auditorium San Domenico (ANTEPRIMA)

15.04 // Bologna - Teatro Celebrazioni

16.04 // Trento - Auditorium Santa Chiara

18.04 // Roma - Auditorium Parco della Musica

19.04 // Firenze - Teatro Puccini

20.04 // Milano - Teatro Dal Verme

23.04 // Torino - Teatro Colosseo

28.04 // Palermo - Teatro Biondo

30.04 // Napoli - Teatro Sannazaro

