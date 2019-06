Caso Weinstein, anche Madonna lo accusa: "Ha superato i limiti anche con me"

Madonna ha parlato di Harvey Weinstein affermando che l'ex produttore cinematografico "ha superato i limiti anche con lei". "Harvey ha superato i limiti e i confini e aveva un atteggiamento molto seduttivo e diretto con me quando lavoravamo insieme", ha detto la cantante americana un'intervista al New York Times, in vista dell'uscita del suo nuovo album 'Madame X', prevista il 14 giugno. "Era sposato all'epoca e io certamente non ero interessata a lui. Ero al corrente che si comportava così con molte donne dell'ambiente che conoscevo. E tutti dicevamo: 'fa così perché ha potere e tutti vogliono lavorare con lui, quindi bisogna tollerarlo'", ha aggiunto la Regina del Pop, che poi ha spiegato di essersi sentita sollevata quando è esploso il caso dei presunti abusi e violenze sessuali commessi dall'ex Re Mida di Hollywood. "Mi sono detta 'finalmente' anche se non gioisco per le disgrazie altrui, non fa bene al karma. Ma è stato un bene che qualcuno che ha abusato del suo potere per anni fosse chiamato a risponderne", ha sottolineato Madonna. Nel 1991 la Miramax, allora di proprietà di Weinstein, aveva distribuito il film di Madonna 'Truth or Dare'. L'ex produttore a settembre dovrà affrontare un processo a New York per stupro, per le denunce di due donne. Decine di altre donne lo hanno accusato di aggressioni sessuali.



