Calcutta, il 28/6 esce 'Evergreen... E altre canzoni': nuovi brani, demo e versioni live

Non è un nuovo disco di Calcutta ma una versione ampliata dell'ultimo album del 'campione' dell'indie pop italiano, 'Evergreen', uscito nel maggio 2018. Ora arriva 'Evergreen... E altre canzoni', in uscita il 28 giugno in versione doppia e solo in formato fisico. Nel primo cd si troveranno le canzoni originali dell'album mentre nel secondo ci saranno alcuni brani nuovi, tra cui i due già usciti in digitale, 'Due Punti' e 'Sorriso (Milano Dateo)' , quattro pezzi live tratti dal concerto all’Arena di Verona dello scorso 6 agosto e tre 'demo chicche', come li definisce la sua casa discografica Bomba Dischi. Calcutta ha iniziato il tour estivo il 7 giugno al Core Festival di Treviso. Tra i prossimi appuntamenti in programma, gli show al Milano Summer Festival all'Ippodromo Snai San Siro il 25 giugno, a Rock in Roma il 27 giugno, all'Ex Base a Napoli il 28 giugno, a Genova al Porto Antico il 5 luglio e al Lucca Summer Festival il 6 luglio.

