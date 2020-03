BUSH pubblica il nuovo singolo 'Flowers on a grave'. A maggio il nuovo album 'The Kingdom'

La rockband inglese multi-platino sarà in tour in Italia per presentare il nuovo disco a Milano (20 giugno) e Padova (21 giugno)

"Flowers on a grave" è il titolo del nuovo singolo della rock band inglese multi-platino, BUSH. Il brano, co-prodotto da Gavin Rossdale e Erik Ron, e annuncia l'uscita dell'album 'The Kingdom', atteso per maggio 2020. La band sarà in tour in Italia con Radar Concerti per presentare il nuovo disco dal vivo in due appuntamenti: il 20 giugno ai Magazzini Generali di Milano e il 21 giugno all'Hall di Padova. Le prevendite sono disponibili solo ed esclusivamente su DICE.

