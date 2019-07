Bocelli, Mika e Dua Lipa: gli show al 'Teatro del Silenzio' a Lajatico

Andrea Bocelli insieme a Mika e Dua Lipa in due mega show a Lajatico: i prossimi 25 e 27 luglio il tenore più amato al mondo sarà protagonista di due serate evento al Teatro del Silenzio, prodotte da City Sound & Events, con la direzione d’orchestra per la parte classica della giovane e acclamata direttrice Beatrice Venezi e la partecipazione del talentuoso Matteo Bocelli. Alla regia teatrale lo sguardo visionario di Luca Tommassini.

Giovedì 25 luglio, data già sold out, salirà sul palco il super ospite Mika, creatore di una serie infinita di hit mondiali come Grace Kelly, Relax Take It Easy, We are Golden, Stardust e molte altre, oltre ad essere stato anche giudice di X Factor per 3 edizioni a partire dal 2013. Nella primavera scorsa ha annunciato il singolo Ice Cream che precede il suo quinto album dal titolo My Name Is Michael Holbrook.

Sabato 27 luglio sarà la volta della super star britannica Dua Lipa vincitrice di due Grammy Awards nel 2019 come Best New Artist e Best Dance Recording, premiata ai Brit Awards 2019 come Best Female e Best New Artist, che nel 2018 è stata l’artista più ascoltata su Spotify e ha collaborato con Andrea Bocelli per il suo ultimo album 'Sì' con il duetto 'If Only' e si esibirà insieme a lui per una performance unica.

Inoltre il tenore italiano più amato nel mondo sarà affiancato - nel duplice impegno del 25 e del 27 luglio - da Matteo Bocelli, astro nascente del pop internazionale, reduce dallo straordinario successo ottenuto con il brano 'Fall on me', duetto interpretato insieme al padre.

Il Teatro del Silenzio sarà lo scenario dello show 'Andrea Bocelli - Ali di Libertà' in onda in prima serata, sabato 14 settembre su Rai Uno. Uno spettacolo televisivo, con la regia di Cristian Biondani e prodotto per la televisione da Delamaison Productions. Lo show televisivo sarà dedicato al nuovo progetto di ricostruzione post-sisma 2016 della Fondazione Andrea Bocelli.

Anche quest’anno, la solidarietà sarà il motore trainante dell’intera maratona. E l’evento sarà finalizzato a sostenere l’attività che la Fondazione Andrea Bocelli porta avanti con successo, coerentemente con la propria mission, 'Empowering people and communities' promuovendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano la piena espressione del proprio potenziale. Con la campagna SMS Solidale 2019 attiva dal 24 luglio al 3 agosto ABF potrà restituire ai giovani talenti e a tutta la comunità di Camerino l’Accademia di Musica, luogo e punto di riferimento importante della quotidianità di questo luogo dove la musica ha da sempre una tradizione significativa.

La campagna 'Con Te, ripartiamo' - ABF per Camerino, sarà attiva con il numero 45580, si potranno donare 2 euro (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) oppure 5 e 10 euro (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali). Grazie al contributo raccolto da ABF nelle campagne di SMS Solidale lanciate nel settembre 2017 e 2018 in occasione della 'Andrea Bocelli Night' al Colosseo di Roma e della 'Notte di Andrea Bocelli' all’Arena di Verona. Le somme raccolte hanno reso possibile la ricostruzione in soli 150 giorni dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado G. Leopardi di Sarnano (MC) e del Polo Scolastico E. De Amici di Muccia (MC) le cui vecchie strutture erano state rese irrimediabilmente inagibili dallo sciame sismico del 2016.

