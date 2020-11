Billie Eilish, giovedì arriva il nuovo singolo 'Therefore I Am'

Si intitola 'Therefore I Am' il nuovo singolo inedito di Billie Eilish, disponibile da giovedì 12 novembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Il brano è il primo inedito della 18enne talentuosa artista californiana dall’uscita di 'No Time To Die' , colonna sonora dell’atteso nuovo episodio della saga di 007.

Billie è reduce dal suo primo concerto in Live Stream e si è aggiudicata 5 Grammy Award nel 2020 e una lunga lista di premi in questi ultimi anni grazie a singoli di successo come 'Ocean Eyes' (il suo primo successo), 'Don’t smile at me', 'When I was older', “Bury a friend' e 'Bad guy',

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata