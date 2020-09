Bianconi: a ottobre fuori 'Forever', il primo album da solista

In uscita il 16 ottobre per BMG 'Forever', il primo progetto solista del cantautore Francesco Bianconi. Previsto per aprile 2020 e rimandato a causa della situazione legata all'emergenza sanitaria, 'Forever' è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), registrato ai Real World Studios di Bath, e contiene dieci brani inediti. “Dopo due lavori massimalisti e pop con i Baustelle, avevo voglia di tornare a qualcosa di più minimale e puro" racconta Bianconi. Poi aggiunge: "Ho pensato che a quasi cinquant’anni e mettendomi per la prima volta in gioco da solo mi sarebbe piaciuto fare un disco così, concentrandomi sulla purezza e sulla canzone più che sulle sovrastrutture che le mode del momento, l’età e la cultura a volte impongono”.

Il disco si presenta scarno negli arrangiamenti e senza la tradizionale ritmica basso-chitarra-batteria ed è concepito con l'idea di usare la voce come unico elemento percussivo e con la presenza, nel tessuto di base di ogni pezzo, di un quartetto d’archi, il Quartetto Balanescu ensemble, e di due pianisti Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett che si alternano nell'esecuzione dei brani. A partecipare nel suo nuovo lavoro le voci di artisti internazionali con cui Bianconi ha avuto il piacere di collaborare: Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra.

'Forever' è un album universale e probabilmente senza tempo, dove l’unica cosa che conta veramente, sono le canzoni.

In attesa dell'uscita del disco usciranno, sui canali dell'artista, dei capitoli di una sorta di format dal titolo 'Storie inventate', scritto e ideato da Bianconi, pensato come un racconto, per immagini e musica, di diversi temi realizzati e affrontati con la partecipazione di ospiti differenti per ogni puntata. Il format prevede otto puntate che usciranno nell'arco di otto settimane e che sapranno sicuramente sorprendere i navigatori del web.

