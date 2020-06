Beyoncè: arriva il visual album "Black is King"

In arrivo a luglio l'ultima fatica di Beyoncè. Si tratta del visual album "Black is King", ispirato alla colonna sonora de "Il Re Leone", firmata lo scorso anno dalla stessa superstar americana. Il film, di cui un breve trailer è stato pubblicato sul sito dell'artista beyonce.com, sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Disney Plus.

La cantante, da sempre impegnata contro il razzismo e in difesa della cultura afroamericana, ha dedicato il suo ultimo lavoro ai "giovani re e regine di oggi alla ricerca delle loro corone". "Un memoriale celebrativo della cultura black", lo hanno definito in una nota Parkwood Entertainment e Disney.

