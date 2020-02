Benji e Fede annunciano la separazione dopo il concerto all'Arena

"Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita". Inizia così un post su Instagram di Benji e Fede, che annunciano a sorpresa la loro separazione dopo il concerto all'Arena di Verona in programma, appunto, il prossimo 3 maggio. Il post è a commento di una foto del loro libro 'Naked-tutto quello che non avete visto'. "Leggendo questo libro - scrivono - avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa". "Per ora - annunciano - l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene", scrivono ai fan.

Nel post spiegano quello che li ha spinti a prendere questa decisione. "'Non so come fate a fare questa vita', ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin". Per quanto riguarda il libro, sottolineano: "Lo abbiamo scritto perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto sin dall'inizio, ed era giusto farlo anche ora".

In 'Naked', dal 17 marzo in tutte le librerie, "vi racconteremo - spiegano - tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene", concludono.

