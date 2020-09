Bella Thorne sexy in piscina fa il boom di followers sulle note di “Stupid f***ing bitch” - VIDEO INSTAGRAM

Bella Thorne torna a conquistare i suoi fan con l'anteprima del videoclip della sua nuova hit "Stupid f***ing bitch". Su Instagram l'attrice e cantante ha pubblicato un video in piscina: costume bianco e pose sexy mentre canta il suo nuovo successo tra i riflessi dell'acqua. "Just about to drop this on my OnlyFans. Be the first to hear and see" ("Sto per caricarlo su OnlyFans. Siate i primi a vederlo e ascoltarlo") ha scritto nella didascalia di accompagnamento Thorne ai suoi fan.

