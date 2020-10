Ariana Grande: "Non vedo l'ora di farvi ascoltare il nuovo album"

Ariana Grande ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo atteso sesto album, entro il mese di ottobre. La notizia è arrivata a sorpresa direttamente dalla popstar americana attraverso un tweet. “Non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio album questo mese”, ha scritto la cantante della Florida. Nel weekend sono apparsi su arianagrande.com due countdown e un titolo, 'Positions'. Altri dettagli non sono ancora stati svelati. L’ultimo album di Ariana Grande 'thank u, next' è stato pubblicato nel 2019 e ha esordito alla prima posizione della Billboard Chart, la classifica dei dischi più venduti negli Usa.

i can't wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

Ariana è stata protagonista questa primavera, prima con “Stuck With U”, il brano in collaborazione con Justin Bieber il cui ricavato è andato alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19. Grande successivamente ha partecipato a 'Rain On Me' di Lady Gaga, che ad oggi conta oltre 233 milioni di views su YouTube e quasi 400 milioni di stream su Spotify.

