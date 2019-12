Ariana Grande, in streaming a sorpresa il nuovo album 'k bye for now'

Ariana Grande sorprende i suoi fan con un regalo di Natale! Da oggi infatti è disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming il nuovo album 'k bye for now (swt live)'. Il disco, della durata complessiva di un’ora e mezza, contiene 32 tracce live tratte dallo 'Sweetener Tour' che si è concluso ieri sera a Los Angeles. Tra i brani raccolti 'thank u, next', certificato disco di platino in Italia, e altri interpretati in compagnia di altri artisti come Nicki Minaj, Childish Gambino e Big Sean.

