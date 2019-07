Antonello Venditti porta 'Sotto il segno dei pesci outdoor' a Londra e Milano

Antonello Venditti, all’alba del viaggio estivo di 'Sotto il segno dei pesci outdoor', annuncia due nuove date speciali: il 30 novembre 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), e l'8 marzo 2020 all'Eventim Apollo di Londra. Lo straordinario successo degli eventi unici che hanno registrato sold out nei palazzetti di tutta Italia approda così anche all’estero e fa ritorno a Milano per una seconda attesissima data. Dal 7 luglio, invece, il live riprende con numerosi appuntamenti estivi già fissati in calendario.

Quarant'anni dopo la sua uscita, Sotto il segno dei Pesci è infatti ancora in grado di riunire generazioni diverse e apparentemente lontanissime sotto la stessa costellazione, merito di una scaletta e di un allestimento imperdibili: accompagnato dalla sua band storica, Antonello Venditti ripropone i brani di un disco che ha segnato per sempre il corso della musica italiana, oltre alle canzoni più amate del suo repertorio, come Giulio Cesare, Ci vorrebbe un amico, Roma Capoccia, Notte prima degli esami, Amici mai, Grazie Roma, Benvenuti in paradiso e tante altre.

Nel 1978, anno della sua pubblicazione, Sotto il segno dei Pesci ebbe un forte impatto sul Paese, sia a livello musicale che culturale. Tra tematiche fortissime e attuali mai affrontate prima in maniera così esplicita in una canzone (come in Sara, o Giulia), brani dagli arrangiamenti modernissimi e rivoluzionari (come Sotto il segno dei Pesci, che ancora oggi è un'inesauribile fonte di ispirazione per i nuovi cantautori it-pop) e tracce che sono una preziosa testimonianza della scena musicale anni '70 (come Francesco, dedicata all’amico Francesco De Gregori), l'album riuscì a farsi strada nel cuore e nell'immaginario italiano.

