Anna e Gué Pequeno insieme per il nuovo singolo 'Bla Bla'

Disponibile da oggi in tutti gli store digitali il duetto tra la giovane rapper e il membro dei Club Dogo

Dopo il successo del singolo di debutto 'Bando', Anna torna con un nuovo pezzo: 'Bla Bla'. Questa volta, però, Anna non è da sola, ma in featuring con il rapper milanese Gué Pequeno. Anna, in poco tempo, è passata dall'essere una qualunque 16enne di La Spezia, ad essere un'artista da disco di Platino con 88 milioni di streams e views del suo singolo. Grazie a 'Bando', infatti, Anna è la più giovane artista mai arrivata al n.1 della classifica ufficiale singoli del nostro paese.

Classe 2003, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola per l’urban americano.

