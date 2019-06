Angelica annuncia nuove date: estate sul palco per la cantautrice

Dopo il successo degli opening act a Miles Kane e dell’anteprima al Mi Ami Festival, Angelica annuncia le date del nuovo tour che proseguirà per tutta l’estate nei più importanti festival estivi, come l’Home Festival a Venezia, lo Zoo Music Festival di Pescara e l’Oltre Festival di Bologna. Queste le prima date annunciate: 23 giugno, Parabiago (Milano) - Para Vox Music Tribe; 5 luglio, Bologna, Oltre Festival, 12 luglio Venezia, Home festival; 28 luglio Strozzacapponi (Perugia), Strozza Music Festival; 10 agosto, Pescara , Zoo Music Festival; 15 agosto Marciana Marina (Livorno) - Concerto di Ferragosto. L’ultimo singolo tratto dall’album è 'Due anni fa' (Carosello Records), che ancora una volta evidenzia il gusto vintage e l’estetica raffinata della cantautrice.

Angelica, al secolo Angelica Schiatti, è una cantautrice originaria di Monza che si è fatta conoscere al grande pubblico come leader dei Santa Margaret, band con la quale ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, fatto un tour di due anni, raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation. Ora ha intrapreso la carriera solista.

